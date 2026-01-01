С начала навигации в Прикамье задержали 18 катеров Госинспекция по маломерным судам выявила почти 160 нарушений на воде Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Пермского края с начала навигационного сезона выявили 159 административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что каждое из этих нарушений представляет потенциальную угрозу жизни, так как ошибка на воде может привести к трагедии за считанные минуты. Для предотвращения несчастных случаев профилактические рейды проводятся ежедневно, включая выходные и праздничные дни, когда активность судоводителей существенно возрастает.

Самыми частыми грубыми нарушениями стали управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения (14 случаев), отсутствие у судоводителя удостоверения на право управления (15 случаев) и эксплуатация судна без регистрации в установленном порядке (8 случаев).

Всего инспекторы задержали и отправили на штрафстоянку 18 судов до полного устранения нарушений.

«Наша цель — безопасность, а не штрафы. Патрули нужны, чтобы вовремя заметить нарушение, предотвратить беду и напомнить о правилах. На воде любая ошибка может стоить дорого. Помните: ваша безопасность — в ваших руках!» — заявил заместитель начальника ЦГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю Александр Васильев.

В МЧС по региону напоминают, что за нарушения правил эксплуатации маломерных судов предусмотрены денежные штрафы и лишение права управления.

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