Быстрее всего зарплаты в Прикамье растут у ИТ-руководителей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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За первые семь месяцев 2026 года в Пермском крае наибольший рост зарплат отмечен у ИТ-руководителей групп разработки, сварщиков и кладовщиков. Также аналитики hh.ru зафиксировали, что, несмотря на увеличение оплаты труда для сотрудников с полной занятостью, самые высокие предложения по-прежнему связаны с вахтовым методом работы.

Руководители групп разработки показали наибольший прирост зарплат за год — на 121%, до 375 тыс. руб. Сварщики заняли второе место с увеличением на 109% (до 269,5 тыс. руб.), а кладовщики и приемщики товаров — третье место с ростом на 107% (до 114,5 тыс. руб.).

В десятку специальностей с наибольшим ростом доходов также вошли электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики, чья зарплата увеличилась на 71% (до 152,6 тыс. руб.), специалисты по подбору персонала (+67%, до 99,9 тыс. руб.), упаковщики, комплектовщики и маркировщики (+60%, до 88,4 тыс.), монтажники (+42%, до 169 тыс.), разнорабочие (+42%, до 111,9 тыс.), агрономы (+42%, до 85 тыс.) и специалисты по взысканию задолженности (+40%, до 70 тыс.). Рост доходов наблюдается как среди рабочих, так и среди высококвалифицированных специалистов и руководителей, что свидетельствует о высоком спросе на эти категории работников.

Отмечается ещё одна тенденция: работодатели продолжают увеличивать оплату труда для сотрудников на полной занятости. По итогам семи месяцев 2026 года медианная зарплата в вакансиях с полной занятостью выросла на 10% и составила 70,1 тыс. руб. Самые высокие предложения по-прежнему связаны с вахтовым методом работы: летом 2026 года медианная предлагаемая зарплата в этом сегменте достигла 168,6 тыс., что на 7% больше, чем в предыдущем году. В вакансиях с подработкой медианная зарплата составила 168,4 тыс. руб., а при частичной занятости — 52,6 тыс. руб.

«Большинство пермских компаний активно повышают зарплаты для кандидатов без опыта. За год медианная предлагаемая зарплата для этой категории выросла на 13% и достигла 61,7 тыс. руб. Для специалистов с опытом от одного до трех лет зарплатные предложения увеличились на 11% (до 85,6 тыс. руб.), а для кандидатов с опытом от трех до шести лет — на 10%, до 110 тыс. руб. Это говорит о том, что работодатели продолжают инвестировать в молодых специалистов, сохраняя при этом высокий спрос на опытных сотрудников. Наибольшие зарплаты традиционно получают специалисты со стажем более шести лет — их медианная предлагаемая зарплата составляет 114 тыс. руб.», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

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