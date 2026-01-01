В Перми спасатели вернули в дикую природу 10 птиц после разлива нефтепродуктов На реке Мулянка один из участков очищен от загрязнений Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Пермского края

В Перми продолжается ликвидация последствий загрязнения рек Мулянка и Пыж нефтепродуктами. По данным министерства природных ресурсов Пермского края, на 5 августа работы вышли на новый этап.

Участок №4 (Мулянка в районе ул. Строителей — «Красный Октябрь») полностью очищен от загрязнений. Спасатели контролируют состояние боновых заграждений в устье реки перед её впадением в Каму.

На участке №2 (ул. 2-я Мулянская, пляж) продолжается уборка загрязнённой растительности и очистка заводи у жилого комплекса «Медовый». На самом протяженном первом участке (от «Мегацентра» до дамбы на ул. 1-й Пыжевской) задействована тяжелая техника — работает экскаватор-амфибия.

За минувшие сутки естественную среду обитания покинули еще 10 водоплавающих птиц, пострадавших от загрязнения. Всего с начала работ экологам удалось спасти 37 особей пернатых.

По берегам рек установлены аншлаги с запретом купания и забора воды. Доступ к воде ограничен для предотвращения отравлений и кожных реакций.

«Просим не посещать эти участки ради вашей безопасности и не использовать плавсредства, в том числе взятые напрокат», — заявили в минприроды Прикамья.

Контроль соблюдения запрета на посещение береговой линии ведут сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательных формирований.

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