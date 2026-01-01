В Перми появится посвящённый истории речного флота сквер Поделиться Твитнуть

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В Перми в м/р Заозерье планируется создание сквера, который будет посвящён истории речного флота. Он должен появиться на ул. Трясолобова. На финансирование проекта выделяется 70 млн руб.

Основная идея сквера отражает историческое значение района, где местные жители занимались ремонтом судов, трудились на речном транспорте и участвовали в сплаве леса по Каме. В проекте планируется использование элементов, символизирующих судоходство: дорожки, имитирующие изгибы реки, и детская площадка в форме корабля. Завершение всех работ ожидается к концу текущего года.

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