Авиарейс из Сочи в Пермь задержан более чем на полсуток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино утром 6 августа сообщили о значительной задержке рейса FV 6159 авиакомпании «Россия», прибывающего из Сочи. Изначально самолёт должен был приземлиться в 4 часа утра, однако его прибытие перенесли на 18:35.

Из-за этой задержки существенно изменилось время отправления обратного рейса FV 6160, следующего по маршруту Пермь—Сочи. Согласно расписанию, он должен был вылететь в 5:05, но теперь его расчётное время отправления — 20:00.

Ранее о приостановке обслуживания рейсов в аэропорту Сочи утром 6 августа сообщила Росавиация. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полётов.

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