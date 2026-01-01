Пермский краевой суд подтвердил обязанность УК в Чернушке контролировать качество воды Поделиться Твитнуть

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Прокурор Чернушинского района Пермского края обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. Он потребовал обязать управляющую компанию ООО «Наш дом», обслуживающую 66 многоквартирных домов в Чернушке, разработать и утвердить программы производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды.

Как рассказали в Пермском краевом суде, основанием для иска послужила проверка надзорного органа, выявившая, что ООО «Наш дом» не выполнило требования законодательства по разработке и утверждению таких программ. В январе текущего года прокуратура вынесла представление об устранении нарушений, но компания его проигнорировала. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ООО «Наш дом» не обращалось в территориальные подразделения Управления Роспотребнадзора для согласования программы контроля.

Суд первой инстанции, поддержанный Пермским краевым судом, удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Наш дом» разработать и утвердить соответствующие программы до 1 июля 2029 года. Апелляционная жалоба компании была отклонена.

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