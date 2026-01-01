В летних лагерях Прикамья уже отдохнули 86 тысяч детей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На 5 августа 2026 года в Пермском крае в рамках летней оздоровительной кампании функционируют 78 организаций детского отдыха и оздоровления, где отдохнули около 86 тыс. детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что все открытые лагеря имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

Для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия в лагерях регулярно проводятся противоклещевые обработки с проверкой их эффективности.

В отношении организаций отдыха и оздоровления проводятся проверки и профилактические мероприятия, включающие инструментальные и лабораторные исследования сырья и готовых блюд на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели, а также проверку на наличие признаков фальсификации, нитратов, пестицидов и антибиотиков. Кроме того, исследуются смывы с объектов окружающей среды.

Проведение летней оздоровительной кампании находится под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.