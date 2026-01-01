Обнародованы планы пермской «Пармы» на предсезонные сборы Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Сергей Богуславский, президент пермского БК «Бетсити Парма», поделился планами команды на предсезонные сборы. По его словам, подготовка к новому сезону уже началась.

Большинство российских игроков уже находятся в Перми, а иностранные спортсмены прибудут в ближайшее время.

В сентябре запланирована серия товарищеских матчей с сильными соперниками.

Первый матч состоится 1 сентября против чемпиона Суперлиги — челябинского ЧБК. 4 сентября команда сыграет в Москве против ЦСКА. С 7 по 8 сентября БК примет участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где соперниками станут «Зенит», УНИКС и МБА. Завершит предсезонную подготовку встреча с «Уралмашем» в Екатеринбурге 15 сентября.

И наконец, главная новость для болельщиков: 19–20 сентября в УДС «Молот» пройдёт Кубок «Урал-Грейта», где можно будет увидеть обновлённую пермскую команду. Всех болельщиков приглашают на этот турнир.

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