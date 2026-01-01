Ряды «Амкара Пермь» пополнил защитник Григорий Жилкин Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Григорий Жилкин пополнил состав ФК «Амкар Пермь», сообщает пресс-служба клуба.

Григорий родился 20 июня 2003 года в п. Биофабрика (Орловская обл.). Он воспитанник академии «Краснодара», где начал свою футбольную карьеру. Дебютировал в профессиональном футболе за «Краснодар-2», проведя за вторую команду 66 матчей в Первой лиге и Дивизионе А.

Также Григорий выступал за основную команду «Краснодара» и выходил на поле в российской Премьер-лиге. В 2022 году впервые появился в стартовом составе в матче против грозненского «Ахмата». Кроме того, играл в Первой лиге за тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Последние полтора года провёл в составе «Черноморца», где принял участие в 28 матчах.

23-летний защитник будет выступать за «Амкар Пермь» под номером 28.

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