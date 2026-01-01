В Прикамье 135 речных судов получили санитарные свидетельства на право плавания Поделиться Твитнуть

К 5 августа 135 речных судов успешно прошли проверку на соответствие СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» и получили судовые санитарные свидетельства, разрешающие плавание в навигацию, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди них 13 туристических теплоходов: «Павел Бажов», «Михаил Кутузов», «Юрий Никулин», «Ф.И. Панферов», «Борис Полевой», «Владимир Маяковский», «Федор Достоевский», «Н.В. Гоголь», «Хирург Разумовский», «Козьма Минин», «Василий Чапаев», «Мамин Сибиряк» и «Александр Фадеев».

Специалисты управления продолжают процесс выдачи судовых санитарных свидетельств, необходимых для плавания судов в эту навигацию. Владельцы судов или их представители могут подать заявление на получение судового санитарного свидетельства через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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