Завершены работы по монтажу последнего пролёта нового моста через Егошиху в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми строители завершили монтаж последнего пролёта второго этапа моста через Егошиху, информирует краевой минтранс. Финальные балки установлены между опорами №7 и 8, что завершило строительство каркаса сооружения. Всего между опорами смонтировано 80 балок длиной до 33 м каждая.

На следующем этапе рабочие приступят к укладке мостового полотна с асфальтобетонным покрытием. Эти работы уже выполнены на участке между опорами с 1 по 5. Также будет создана система водоотвода и инженерные сети. Открытие движения по второй очереди моста запланировано на осень 2026 года.

После ввода второй очереди в эксплуатацию подрядчик начнёт ремонт первой: заменит мостовое полотно и деформационные швы, обработает опоры гидроизоляцией и покрасит их. По завершении реконструкции количество полос движения увеличится с четырёх до шести. Весь комплекс работ по контракту планируется завершить к 2027 году.

Строительство ведется Мостоотрядом №123, пермским филиалом АО «Уралмостострой».

Напомним, мост связывает Свердловский и Мотовилихинский районы Перми, ежедневно по нему проезжает более 40 тыс. автомобилей. Второй этап строительства направлен на равномерное распределение транспортных потоков и снижение нагрузки на существующее сооружение.

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