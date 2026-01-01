В Прикамье резко снизилась цена на бензин Более чем на полтора рубля подешевело и дизельное топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя стоимость автомобильного топлива в Пермском крае с 28 июля по 3 августа 2026 года снизилась на 1,27 руб. и составила 81,23 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.

Согласно официальной статистике ведомства, бензин марки АИ-92 за неделю упал в цене на 0,99 руб., до 77,03 руб. за литр. Марка АИ-95 подешевела на 1,51 руб., достигнув отметки в 84,06 руб. за литр. Дизельное топливо упало в цене на 1,69 руб., до 88,91 руб. за литр. Цена на АИ-98 осталась на прежнем уровне — 98,59 руб.

С 28 июля по 3 августа изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, более всего топливо подорожало в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасия (+4,6%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 46 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%).

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