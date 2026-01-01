Пермские десантники-парашютисты отправились на Ямал для борьбы с лесными пожарами В этом регионе введен режим ЧС Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Ямало-Ненецком АО зафиксирована масштабная природная катастрофа: 176 очагов лесных пожаров охватили север Западной Сибири. По последним данным, огонь уничтожил более 37 тыс. га леса. В связи со стремительным распространением пламени в регионе официально введен режим чрезвычайной ситуации.

Для стабилизации обстановки и защиты населенных пунктов от огня власти Пермского края направили на помощь ямальским коллегам группу парашютистов-десантников из ГБУ ПК «Гослесхоз». Бойцы вылетели в зону бедствия 4 августа.

Общая группировка сил, задействованных в ликвидации возгораний, составляет 744 человека. Местным пожарным оказывают поддержку коллеги из Иркутской, Свердловской, Архангельской и Тюменской областей.

Как отмечают региональные власти, пермские специалисты обладают значительным опытом межрегионального взаимодействия:

Так, в 2024 году сотрудники краевой лесопожарной службы помогали ликвидировать крупные возгорания в Бурятии. Ранее группа из 15 парашютистов-десантников вернулась домой после 38-дневной командировки в Томскую область. За время работы они приняли участие в тушении крупного лесного пожара площадью 800 га, не допустив его дальнейшего распространения, а затем были переброшены на другие оперативные задачи.

Лесные пожары на Ямале представляют серьёзную угрозу из-за труднодоступности территории и суровых климатических условий. Использование авиапарашютистов является стандартной практикой для быстрой доставки специалистов к удаленным очагам возгорания.

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