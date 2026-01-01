Умер основатель старейшей турфирмы Прикамья «Евразия» Сергей Минаев Причина смерти не уточняется Поделиться Твитнуть

В Перми ушёл из жизни директор старейшей туристической фирмы Пермского края «Евразия», доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ Сергей Иванович Минаев. Информацию о кончине одного из старейших представителей турбизнеса Прикамья со ссылкой на близких ученого распространило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Сергей Минаев стоял у истоков создания компании «Евразия», которая стала главным делом его жизни. Помимо предпринимательской деятельности, он внёс значительный вклад в развитие регионального туризма: участвовал в составлении профессиональных справочников и путеводителей по Пермскому краю. Занимался также социологией и принимал активное участие в политической жизни региона.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.