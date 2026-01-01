В Пермском крае расследуют смертельное ДТП с участием питбайка и автомобиля В аварии погибли две девочки Поделиться Твитнуть

Следственным отделом по городу Чайковский СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли две девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По данным следствия, ЧП произошло 19 июля 2026 года на 8 км автодороги Ваньки—Степаново в Чайковском городском округе. Легковой автомобиль «Ссанг Йонг», которым управляла 45-летняя женщина, столкнулся с питбайком под управлением 15-летней девушки. На месте аварии скончалась 14-летняя пассажир мототранспорта. Водителя питбайка доставили в медучреждение, где впоследствии она тоже умерла от полученных травм.

Сейчас по уголовному делу назначена судебная автотехническая экспертиза. Следователи проводят комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

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