Пермячка отсудила у кафе более 104 тысяч рублей за кусок стекла в шаверме Женщина повредила зуб и подала иск против индивидуального предпринимателя Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный райсуд Перми взыскал с индивидуального предпринимателя свыше 104 тыс. руб. в пользу местной жительницы, которая пострадала от некачественной еды.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, прошлым летом женщина заказала в заведении несколько блюд на вынос, и во время еды осколок стекла, попавший в шаверму, повредил ей зуб.

Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью, после чего направила владельцу кафе досудебную претензию о добровольном возмещении вреда здоровью. Поскольку индивидуальный предприниматель отказался удовлетворить требования, конфликт перешел в судебную плоскость.

Суд первой инстанции установил факт покупки продукции в данном кафе и подтвердил наличие твердого инородного предмета в еде. В итоге инстанция обязала бизнесмена выплатить истице стоимость некачественного блюда, расходы на лечение, неустойку и компенсацию морального вреда в общей сумме 104 418,91 руб.

Судебный акт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в вышестоящем суде.

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