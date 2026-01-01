Предприятие из Чусового Пермского края создаёт новое производство Объём инвестиций составляет 300 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочий выезд в Чусовской городской округа. В рамках поездки глава региона посетил производственную площадку компании «Чусовские композиты», выпускающей нетканые материалы из минеральных, синтетических и натуральных волокон.

Продукция предприятия используется в строительстве, в судо- и автомобилестроении, при выпуске композитных материалов.

С 2022 года компания создаёт новое производство, и, по данным на июль текущего года, общий объём инвестиций составил 300 млн руб. Первые партии продукции были выпущены в 2024 году после монтажа и запуска производственной линии.

На данный момент предприятие может ежегодно выпускать до 3 млн кв. м материалов. По словам учредителя ООО «Чусовские композиты» Виталия Титова сейчас предприятие ставит перед собой задачу развивать сбыт.

«Производственная площадка позволяет увеличивать объёмы и создавать отдельные направления под конкретные виды изделий. Для предприятия также важно участие региона в выстраивании промышленной кооперации и организации испытаний материалов», — сообщил он.

Во время выезда Дмитрий Махонин и руководство «Чусовских композитов» обсудили взаимодействие с потенциальными заказчиками, проведение исследований и испытаний продукции. Также речь шла о развитии кооперации с промышленными предприятиями региона.

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