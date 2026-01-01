В Пермском крае определены новые земские работники культуры Названы победители конкурсного отбора специалистов для учреждений культуры в прикамской глубинке Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство культуры Пермского края

Министерство культуры Пермского края 5 августа подвело итоги первого конкурсного отбора 2026 года по программе «Земский работник культуры»: 14 новых специалистов отправятся работать в клубы, детские школы искусств, библиотеки, музеи и театры сёл и малых городов Пермского края с населением до 50 тыс. человек.

Среди победителей конкурса — и молодые выпускники профильных вузов и колледжей, и опытные профессионалы. Новых сотрудников нашли Белоевский сельский культурно-досуговый центр (Кудымкарский р-н), камерный драматический театр «Доминанта» в Губахе, детские школы искусств в Юрле (Коми-Пермяцкий округ), Чердыни и Барде, музей в Яйве (Александровский округ) и другие учреждения культуры.

Так, в губахинский камерный театр «Доминанта» прибудет Светлана Зубарева, в недавнем прошлом — ведущая актриса и директор театра «Жёлтое окошко» в Минусинске (Красноярский край). Театр очень известный, имеющий множество российских премий, в том числе «Золотую маску». Руководитель «Доминанты» Любовь Зайцева пояснила «Новому компаньону», что талантливую и опытную актрису театр искал около года. Любовь Зайцева надеется, что новая сотрудница будет полезна «Доминанте» и как актриса, и как театральный менеджер.

Каждый победитель конкурса в рамках программы «Земский работник культуры» получит единовременную выплату в размере 1 млн руб. при условии заключения пятилетнего контракта с учреждением культуры. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Семья»: так нацпроект помогает территориям обрести новые творческие силы, а специалистам — реализовать свой профессиональный потенциал.

Программа «Земский работник культуры» стала одним из ключевых инструментов решения кадрового вопроса в отрасли. При этом новые специалисты придут не в пустое поле: благодаря национальным проектам сельские учреждения культуры активно модернизируются — обновляются здания клубов, открываются модельные библиотеки, закупается современное оборудование и музыкальные инструменты. В этих уже подготовленных пространствах у представителей современного «земства» будут все условия для реализации смелых творческих инициатив.

Победители конкурса приступят к обязанностям на новых рабочих местах как раз к началу учебного и творческого сезона.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Для региональной культуры этот старт — важнейшее событие. Мы часто говорим о том, что культура не должна ограничиваться пределами регионального центра: жители каждого села имеют право на качественный досуг, профессиональное эстетическое образование для детей и насыщенную творческую жизнь. Первые победители программы 2026 года — это не просто новые сотрудники в штатных расписаниях, а свежий взгляд, новые идеи и новый импульс для развития творческих коллективов на местах. Мы искренне рады приветствовать коллег в большом коллективе культуры Пермского края.

В Министерстве культуры Пермского края считают, что конкурс показал высокий интерес к развитию культуры на местах. Скоро стартует второй конкурс 2026 года, и новые амбициозные деятели культуры смогут получить шансы реализовать свои творческие идеи.

Программа «Земский работник культуры» стартовала по всей России в 2025 году. За первый год работы программы в Пермском крае поддержку в размере 1 млн руб. получили 11 специалистов. В 2026 году в рамках двух конкурсных наборов планируется привлечь уже 35 человек.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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