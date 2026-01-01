В Перми начали заливать лёд в СК им. Сухарева В спорткомплексе идёт масштабный ремонт Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пермского края

В столице Прикамья на арене спортивного комплекса им. В.П. Сухарева завершён капитальный ремонт ледового покрытия, который проводится впервые с момента открытия объекта в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Масштабные работы затронули всю инженерную инфраструктуру арены. В частности, полностью обновлена система охлаждения: демонтирована старая изоляция трубопроводов, устранена коррозия, нанесено новое антикоррозийное покрытие. Кроме того, отремонтирован короб и выровнен пол над охлаждающей «гребенкой», очищен и утеплен технологический лоток.

В ходе ремонта также выполнена гидроизоляция по всему периметру бортов, установлены новые технологические ворота и подготовлено основание поля.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пермского края

В настоящее время специалисты приступили к финальному этапу — заливке нового льда. По данным ведомства, уже на следующей неделе площадку откроют для первых тренировок по фигурному катанию.

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