В Перми на благоустройство двух платных парковок выделят почти 32 млн рублей Новые зоны стоянок появятся на улицах Чернышевского и Краснофлотской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти ищут подрядчика для благоустройства платных парковок. МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объявило аукцион. Максимальная стоимость контракта составляет 31,9 млн руб., информация об этом размещена на портале госзакупок.

Работы пройдут в рамках двух тарифных зон: внутризональная парковка по ул. Чернышевского (в районе дома № 9а по ул. Героев Хасана, зона № 202) и перехватывающая парковка в районе дома № 14 по ул. Краснофлотской (зона № 302).

В техзадании сообщается, что исполнителю предстоит расширить зону парковочного пространства и подключить новые объекты к системе внесения платежей. В комплекс дорожных работ войдут устройство щебеночных оснований и асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, а также организация дорожного движения с применением временных технических средств. Источником финансирования выступит городской бюджет.

На выполнение всех работ победителю аукциона отводится 40 рабочих дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок составит 36 месяцев с даты подписания акта приемки.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 августа. Победителя определят 28 августа.

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