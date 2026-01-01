В пермском аэропорту с 6 августа будет работать эвакуатор автомобилей Он будет увозить неправильно припаркованные машины на штрафстоянку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба аэропорта Большое Савино анонсировала изменения, которые вводятся с 6 августа. С этой даты на территории привокзальной площади воздушной гавани будет работать эвакуатор. Он будет увозить машины, которые припаркованы в местах, предназначенных для людей с ОВЗ.

«В связи с участившимися случаями паркования автомобилей на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья, напоминаем: занимать данные места любым транспортным средствам, не имеющим соответствующего права, строго запрещено», — рассказали в пермском аэропорту.

Припаркованные с нарушением автомобили будут перемещены на штрафстоянку.

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