В Прикамье начальника участка предприятия в Березниках осудили за махинации с премиями Он организовал схему незаконного обогащения и похитил 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор руководителю промышленного предприятия. Начальник участка признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина занимал руководящую должность и организовал схему незаконного обогащения. Он необоснованно начислял своим сотрудникам повышенные премии, а затем требовал вернуть полученные деньги на свой личный банковский счёт.

В результате действий руководителя предприятию был причинен ущерб на общую сумму 1,8 млн руб. На стадии суда обвиняемый полностью возместил эту сумму.

Суд согласился с квалификацией гособвинителя и назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ. Из его заработной платы будет удерживаться 20% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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