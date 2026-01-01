В Перми задержали шпиона, снимавшего для иностранных спецслужб объекты нефтепрома Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Как сообщили в УФСБ России по Пермскому краю, сотрудники ведомства предотвратили преступление, связанное с государственной изменой.

Как рассказали в управлении, злоумышленником оказался гражданин России, он сам через интернет-мессенджер Telegram связался с представителем иностранных спецслужб. По его заданию он сделал фотографии объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, а затем передал эти данные противнику.

По факту случившегося Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей противоправной деятельности задержанного.

УФСБ напоминает гражданам, что сотрудничество с иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России является государственной изменой и карается пожизненным лишением свободы в соответствии со ст. 275 УК РФ.

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