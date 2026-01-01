Фермер из Прикамья приобрёл при господдержке оборудование для стерилизации продукции Сумма льготного лизинга составила почти 5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Льготным лизингом на сумму 4,98 млн руб. воспользовался глава крестьянско-фермерского хозяйства «Двуреченское» Олег Чиртулов. Предприниматель из Пермского округа стал первым представителем сельскохозяйственной отрасли, принявшим участие в совместной программе Микрофинансовой компании Пермского края и регионального Министерства агропромышленного комплекса. При господдержке глава КФХ приобрёл автоклав для стерилизации продукции стоимостью 10 млн руб.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что хозяйство выращивает, перерабатывает и реализует картофель и овощи. По словам Олега Чиртулова, продукция востребована, но люди предпочитают приобретать уже готовые к употреблению овощи.

«Чтобы идти в ногу со спросом, нужно быстро обновлять мощности. Льготный лизинг — оптимальный вариант, позволяет развиваться без лишней нагрузки на бюджет», — рассказал предприниматель.

Это не первый раз, когда хозяйство воспользовалось мерами поддержки. Ранее оно привлекло 6 млн руб. через «МСП Лизинг». Эти средства были направлены на покупку линии для мойки и упаковки продукции, что позволило увеличить объём поставок в торговые сети и социальные учреждения. В дальнейшем предприятие планирует расширить площадь овощехранилища, запустить линию по производству варёных овощей в упаковке и создать новые рабочие места.

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