Пермяков предупредили о возможных перерывах в вещании радиостанций Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

Филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» продолжает обновление лакокрасочного покрытия телебашни, расположенной на ул. Крупской в Перми. Работы проводятся ежедневно с 20 июля за исключением выходных дней и завершатся к 21 августа.

На предстоящей неделе, с 10 по 16 августа, с 09:00 до 20:00 по вышеуказанной причине мощность вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет снижена. В это время возможны кратковременные перерывы в трансляции и работа на пониженной мощности для следующих радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», Радио Sputnik, «Эхо Москвы», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Радио Шансон», «Комсомольская правда» и «Орфей».

В филиале напомнили, что практика выполнения лакокрасочных работ показывает, что окрашивание верхних ярусов металлических телебашен может сопровождаться разбрызгиванием краски на расстояние до 200 м. Хоть и применяются современные технологии для предотвращения разбрызгивания, но РТРС настоятельно рекомендует не находиться под телебашней и по возможности выбирать маршруты объезда, а также не оставлять автомобили вблизи объекта.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.