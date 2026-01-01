В Пермском крае 5 августа сняли режим беспилотной опасности Его ввели в 11 утра Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 5 августа в 13:30 был снят режим «Беспилотная опасность», который ввели в 11:43. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

На время действия режима экстренные службы Прикамья были переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендовали также быть внимательными и не поддаваться панике.

При необходимости можно звонить в экстренные службы по номеру 112.

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