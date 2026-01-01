Более трети жителей Перми одобряют налоговый режим для самозанятых
Против выступают 12% пермяков
Каждый третий экономически активный житель Перми положительно оценивает налоговый режим для самозанятых. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.
Согласно исследованию, отношение горожан к налогу на профессиональный доход (НПД), действующему в России с 2019 года, распределилось следующим образом. Из все опрошенных 35% респондентов поддерживают спецрежим. В своих комментариях они отмечают, что он помог многим выйти из «серой зоны», удобен для подработки и оформления статуса, а также отличается посильной налоговой ставкой. В то же время 12% высказались против. Основными претензиями стали риск сокрытия трудовых отношений со стороны работодателей, отсутствие некоторых социальных гарантий и низкий лимит дохода. Чуть более половины — 53% — затруднились с ответом, пояснив, что работают в найме по Трудовому кодексу с полным соцпакетом и не интересуются этой темой.
Как отмечается в исследовании, опрос выявил прямую зависимость между личным опытом и оценкой режима. Среди тех, кто имеет открытый статус самозанятого прямо сейчас, уровень одобрения достигает 64%. Среди граждан, которые пробовали этот формат, но закрыли его, положительно настроены 37%. При этом среди тех, кто никогда не регистрировался в качестве самозанятого, режим одобряют лишь 17%, а большинство (64%) не могут дать ему оценку.
По словам участников исследования, регистрация статуса часто носит временный характер — для конкретного проекта или временной занятости. После завершения деятельности статус закрывается. Кроме того, отказаться от него требуют некоторые работодатели при официальном трудоустройстве, а сам статус может мешать постановке на учёт в центры занятости. Для части предпринимателей это становится вынужденной мерой перед переходом на другие системы налогообложения из-за роста доходов.
На сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в стране уже превысило 16,8 млн человек.
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