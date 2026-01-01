Более трети жителей Перми одобряют налоговый режим для самозанятых Против выступают 12% пермяков Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Каждый третий экономически активный житель Перми положительно оценивает налоговый режим для самозанятых. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, отношение горожан к налогу на профессиональный доход (НПД), действующему в России с 2019 года, распределилось следующим образом. Из все опрошенных 35% респондентов поддерживают спецрежим. В своих комментариях они отмечают, что он помог многим выйти из «серой зоны», удобен для подработки и оформления статуса, а также отличается посильной налоговой ставкой. В то же время 12% высказались против. Основными претензиями стали риск сокрытия трудовых отношений со стороны работодателей, отсутствие некоторых социальных гарантий и низкий лимит дохода. Чуть более половины — 53% — затруднились с ответом, пояснив, что работают в найме по Трудовому кодексу с полным соцпакетом и не интересуются этой темой.

Как отмечается в исследовании, опрос выявил прямую зависимость между личным опытом и оценкой режима. Среди тех, кто имеет открытый статус самозанятого прямо сейчас, уровень одобрения достигает 64%. Среди граждан, которые пробовали этот формат, но закрыли его, положительно настроены 37%. При этом среди тех, кто никогда не регистрировался в качестве самозанятого, режим одобряют лишь 17%, а большинство (64%) не могут дать ему оценку.

По словам участников исследования, регистрация статуса часто носит временный характер — для конкретного проекта или временной занятости. После завершения деятельности статус закрывается. Кроме того, отказаться от него требуют некоторые работодатели при официальном трудоустройстве, а сам статус может мешать постановке на учёт в центры занятости. Для части предпринимателей это становится вынужденной мерой перед переходом на другие системы налогообложения из-за роста доходов.

На сегодняшний день число зарегистрированных самозанятых в стране уже превысило 16,8 млн человек.

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