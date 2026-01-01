В Прикамье осудили виновника ДТП с санитарным автомобилем Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Нытвенский районный суд Пермского края огласил приговор по уголовному делу жителя Краснокамска, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек.

Согласно материалам дела, 12 декабря 2025 года на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» в Нытвенском муниципальном округе подсудимый, управляя автомобилем «Форд Транзит», нарушил правила и столкнулся с санитарным автомобилем, перевозившим пациентов. В результате ДТП погибли двое пассажиров санитарного авто, направлявшихся на процедуры в краевые медицинские учреждения.

Как сообщили в прокуратуре, суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил виновному 3 года лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года. Кроме того, с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,9 млн руб. в пользу потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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