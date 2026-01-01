В июле от платных парковок в бюджет Перми поступило 72,8 млн рублей Штрафы за неоплату стоянки для автомобилистов превысили 43 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» рассказали о том, сколько средств в городскую казну поступило в июле от использования платных парковок в краевой столице. По данным дирекции, предоставленным по запросу «Нового компаньона», за второй месяц лета бюджет Перми пополнился на 72,8 млн. руб., что на 23 млн. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

«В июле 2026 года административной комиссией Пермского городского округа вынесено 17 295 постановлений на сумму 43,1 млн. руб., из них оплачено 16,3 млн. руб.», — отметили в ведомстве.

Общее же количество постановлений с начала 2026 года составило 111 855, в 2025 году за 7 месяцев — 96 460.

Всего за 7 месяцев 2026 года было вынесено штрафов на сумму 270,7 млн руб. Из них оплачено 207,6 млн. руб.

В целом с начала этого года доходы бюджета Перми от функционирования платных парковок составили 449,2 млн. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.