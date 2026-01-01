Средний срок POS-кредитов в Прикамье вырос более чем на два месяца Поделиться Твитнуть

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года в Пермском крае средний срок POS-кредитов (кредитов гражданам, предоставленных в торговых точках) составил 16,2 мес., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,7% (в июне 2025 года — 14 мес.).

В среднем по РФ рост составил 18% — с 13,9 до 16,4 мес.

Наибольший средний срок выданных POS-кредитов в регионах РФ в июне 2026 года был отмечен в Республике Северная Осетия (21,2 мес.), а наименьший в Москве (14,4 мес.).

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов в регионах РФ была зафиксирована в Республике Северная Осетия (+61,3%), Ставропольском крае (+31,7%), Ростовской области (+22,2%), Краснодарском крае (+21%) и Саратовской области (+20%).

«После периода относительной стабильности среднего срока POS-кредитов, в июне 2026 года мы наблюдаем некоторый рост данного показателя, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В этой связи необходимо отметить, что увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом спрос на POS-кредиты со стороны граждан, а также аппетит к риску у банков по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении кредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй граждан, снижая тем самым риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская её ухудшения».

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