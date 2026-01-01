В суд поступило дело главы Кочёвского округа Прикамья Он обвиняется в превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Юркина

Уголовное дело против главы Кочевского муниципального образования Александра Юркина передано в суд. Обвинение касается превышения должностных полномочий. Дата первого заседания пока не назначена. Первым об этом сообщил портал Properm.ru.

Дело в отношении Александра Юркина было возбуждено Следственным управлением Следственного комитета по Пермскому краю 7 июля 2025 года. По данным следствия, он поручил своим подчиненным приобрести за счет государственных субвенций 46 квартир для детей-сирот на сумму 50 млн руб. Однако приобретённое жильё не соответствовало установленным нормативам. Ещё до заключения сделок об этом было проинформировано краевое управление по реализации жилищных программ. В Следственном управлении полагают, что Юркин действовал в личных интересах, стремясь освоить бюджетные средства. Это привело к нарушению государственных интересов и прав детей-сирот на получение надлежащего жилья. Вместе с Юркиным по делу проходит сотрудница управления капитального строительства Кочёва Татьяна Дружинина.

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