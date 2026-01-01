Пермский политех зачислил на бюджетные места 180 участников СВО и их детей Вуз подвёл итоги приоритетного этапа приёмной кампании Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) подвел итоги приоритетного этапа приёмной кампании. 3 августа вуз опубликовал приказы о зачислении, в число которых вошли 629 абитуриентов-победителей олимпиад, целевиков и поступающих по льготным квотам. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В состав первокурсников вошли шесть победителей и призёров перечневых олимпиад, которые были зачислены без вступительных испытаний (БВИ). Они выбрали такие направления, как «Горное дело», «Техносферная безопасность», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Лингвистика», «Информатика и вычислительная техника» и «Нефтегазовая техника и технологии».

Кроме того, поступили 86 человек из числа детей-сирот и лиц с особенными образовательными потребностями. Также в вуз приняли 180 человек по отдельной квоте для участников боевых действий и их детей. Как уточнили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза, в 2025 году их было 134. Таким образом, количество абитуриентов, зачисленных по квоте СВО, в этом году значительно возросло.

Свыше 350 студентов поступили по целевой квоте. Большинство из них после выпуска пополнят штат ведущих предприятий региона, включая АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Россети Урал».

Среди зачисленных — выпускник Политехнической школы Данил Бабкин. Благодаря победе в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» он поступил на специализацию «Подземная разработка рудных месторождений». Выпускник школы № 31 Таганрога Максим Фоменко будет учиться по целевому набору от Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов.

В пресс-службе вуза отметили, что для большинства выпускников кампания продолжается. Абитуриентам основного этапа необходимо подать согласие на зачисление до 5 августа в 14:00 по пермскому времени; приказы будут опубликованы 7 августа.

Приём документов на платные места бакалавриата и специалитета продлится до 12 августа, а заключение договоров — до 25 августа. Приказы о зачислении на коммерческие места появятся на сайте вуза 27 августа.

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