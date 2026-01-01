Энергетики расчистили свыше 1,7 тысячи гектаров просек ЛЭП в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В первом полугодии 2026 года специалисты пермского филиала «Россети Урал» очистили от растительности более 1,7 тыс. га просек воздушных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ в нескольких муниципалитетах Пермского края.

Всего же на текущий год в рамках программы ремонта компания запланировала провести такие работы на площади свыше 4800 га. На эти цели выделено 203 млн руб.

В филиале напомнили, что деревья и кустарники, растущие рядом с ЛЭП, могут стать причиной технологических сбоев при неблагоприятных погодных условиях, пожарах или несанкционированных вырубках, что может привести к ограничению электроснабжения. Для предотвращения таких ситуаций энергетики ежегодно выполняют расчистку просек, используя бензопилы и кусторезы.

Регулярное удаление растительности также помогает поддерживать высокий уровень противопожарной безопасности и обеспечивает бесперебойную работу электросетевой инфраструктуры.

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