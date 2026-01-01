Треть автомобилистов Прикамья пересели на общественный транспорт из-за цен на бензин Пермский край вошёл в тройку антилидеров по отказу от личного транспорта Поделиться Твитнуть

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Каждый третий автовладелец в Пермском крае уже отказался от частых поездок на личном автомобиле. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного автомобильным порталом «Дром» с 27 июля по 3 августа 2026 года среди почти 12 тыс. пользователей.

Согласно полученным данным, 38% жителей Прикамья стали реже пользоваться машиной. При этом для каждого пятого (21%) цена топлива не является препятствием — они готовы ездить даже при её значительном росте. Остальные респонденты назвали конкретные финансовые границы. Так, для 20% опрошенных критической отметкой станет 100 руб. за литр. Ещё 11% откажутся от активного использования авто при цене 150 руб. Оставшиеся 10% продолжат ездить только до достижения отметки в 200 руб. за литр.

Пермский край вошёл в тройку антилидеров по отказу от личного транспорта наряду с Крымом (46%), Воронежской и Тюменской областями (по 37%). В то же время наиболее устойчивыми к росту цен оказались водители Сахалина (36%), Амурской области (35%), а также Приморья и Хабаровского края (по 34%), которые заявили, что не перестанут активно пользоваться машинами.

В комментариях к опросу пользователи описывают тяжёлую ситуацию в регионах. Например, житель Керчи сообщил о цене АИ-95 в 275 руб., из-за чего он ездит «только по необходимости». Водитель из Воронежа рассказал об очередях на заправках Teboil, где действует лимит в 40 л по цене 88 руб. за литр 95-го бензина, в то время как на соседнем "Лукойле" топливо стоит 70 руб., но заканчивается к обеду.

На фоне топливного кризиса часть водителей переходит на альтернативный транспорт. Так, владелец подзаряжаемого гибрида из Санкт-Петербурга заявил, что за 26 дней потратил всего 32 л бензина, проехав около 2 тыс. км благодаря бытовой розетке.

Стоит отметить, что резкий рост стоимости горючего привлек внимание Федеральной антимонопольной службы. По сообщению ведомства, территориальные органы возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на топливо в различных субъектах РФ, в том числе в Пермском крае против сети АЗС «Ликом». Ранее правительство России запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставив налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства внутри страны, чтобы стабилизировать рынок горюче-смазочных материалов.

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