В Пермском крае 5 августа объявлен режим «Беспилотная опасность» Жителям региона советуют не паниковать Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае 5 августа введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

Экстренные службы Прикамья переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется быть внимательными и не поддаваться панике.

В случае необходимости можно звонить в экстренные службы по номеру 112.

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