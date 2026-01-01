В Пермском крае 5 августа объявлен режим «Беспилотная опасность»
Жителям региона советуют не паниковать
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В Пермском крае 5 августа введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
Экстренные службы Прикамья переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется быть внимательными и не поддаваться панике.
В случае необходимости можно звонить в экстренные службы по номеру 112.
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