В Прикамье участились случаи встреч с ядовитыми змеями Поделиться Твитнуть

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В Косинском округе Пермского края участились встречи с гадюками, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на администрацию муниципалитета. Тёплая погода способствовала их активности. Пресмыкающихся замечают не только в лесах, но и рядом с жилыми домами в сёлах Коса и Кордон, а также на берегах водоёмов и в заболоченных зонах. Среди них встречаются ужи и обыкновенные гадюки. Укус гадюки особенно опасен для детей и домашних животных.

Администрация округа рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: при прогулках в лесу или по высокой траве надевать закрытую обувь и плотную одежду; перед тем как войти в густые заросли, раздвигать их палкой; ни в коем случае не трогать змей руками и тщательно осматривать поляну перед установкой палатки.

В случае укуса змеи следует сохранять спокойствие, обеспечить неподвижность поражённой конечности, пить больше воды и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается накладывать жгут, разрезать или прижигать место укуса, пытаться отсасывать яд или употреблять алкоголь.

Особое внимание нужно уделить обучению детей правилам безопасного поведения при встрече со змеями. При укусе гадюки помощь должна быть предоставлена как можно скорее. Для вызова экстренных служб следует набрать номер 112.

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