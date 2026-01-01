В ходе диспансеризации у 490 жителей Прикамья обнаружены злокачественные опухоли Более 1,3 тысячи пациентам поставлен диагноз диабет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты медицинских учреждений Перми и Пермского края провели диспансеризацию и профилактические осмотры для почти 497 тыс. взрослых и 287 тыс. детей, сообщили в минздраве региона.

Благодаря ранней диагностике, медики обнаружили тысячи серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения. Так, у обследованных были впервые выявлены 10 885 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 490 случаев злокачественных опухолей, 1352 случая диабета, 226 случаев хронических заболеваний дыхательной системы.

Всем пациентам назначили лечение и установили диспансерное наблюдение. Раннее выявление этих заболеваний значительно увеличивает шансы на успешное лечение и сохранение привычного качества жизни, подчеркнули в краевом министерстве. Диспансеризация помогает выявлять не только болезни, но и факторы риска их развития, такие как повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, избыточный вес, нерациональное питание, недостаток физической активности, курение, злоупотребление алкоголем и наследственная предрасположенность. Каждому пациенту врач дает конкретные рекомендации по снижению этих рисков.

В Пермском крае диспансеризация проводится бесплатно в любой поликлинике, независимо от прикрепления полиса ОМС.

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