Пермьстат: долги по зарплате в Прикамье стабилизировались на уровне 1,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат сообщил, что на конец июня 2026 года общая сумма задолженности по заработной плате в организациях Пермского края (без учёта малого бизнеса) составила 1,904 млн руб. Этот показатель не меняется с марта текущего года.

В статистическом управлении подчеркнули, что задолженность из бюджетных источников отсутствует. Весь долг образовался из-за нехватки средств у предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых, название которого не разглашается. Известно, что задолженность возникла перед семью сотрудниками.

Для сравнения, в июне прошлого года размер просроченной задолженности составлял 7,5 млн руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.