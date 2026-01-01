В июле в Прикамье подано 900 уведомлений о начале предпринимательской деятельности Они зарегистрированы через Единый портал госуслуг Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В июле 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оказало 1192 государственные услуги, из которых 1115 были предоставлены через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

В частности, было выдано 290 санитарно-эпидемиологических заключений; зарегистрирован один вид продукции; выдана 1 лицензия на дезинфекционные услуги; зарегистрировано 900 уведомлений о начале предпринимательской деятельности.

Как отметили в ведомстве, все услуги были оказаны в установленные сроки, и в отчетном периоде жалобы не поступали.

Кроме того, в рамках межведомственного электронного взаимодействия было сформировано 292 запроса в федеральные органы исполнительной власти.

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