В Прикамье отремонтировали мост через реку Барду Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Бардымском округе Пермского края завершился капитальный ремонт моста через р. Барду. Подрядчиком выступила компания ООО «ТехДорГрупп».

Во время работ специалисты усилили конструкции моста, восстановили все его элементы — опоры, подферменники, балки пролетного строения, резиновые части и шкафные стенки. Кроме того, были обновлены все слои мостового полотна, включая бетон, гидроизоляцию и асфальтовое покрытие. Также привели в порядок технические проходы с обеих сторон сооружения, заменили барьерные и перильные ограждения, установили современную систему водоотвода. Русло реки укрепили бутовым камнем, на подходах к мосту уложили новый асфальт, а финальным этапом работ стало нанесение дорожной разметки.

По данным краевого министерства транспорта, уже проведена рабочая проверка моста, в ходе которой все элементы сооружения были проверены на соответствие установленным нормам и техническому заданию. Теперь мосту предстоит пройти итоговую приёмку, после чего, при отсутствии замечаний, будет подписан акт о вводе его в эксплуатацию.

Отметим, что мост находится на 19 км региональной трассы Барда—Ятыш—Кукуштан—Чайковский и обеспечивает доступ к окружному центру для жителей сел Бичурино, Куштомак, Суганка, а также деревень Ятыш и Бардабашка-II. В нем проживает более 10 тыс. человек, и для них мост имеет большое значение, так как он связывает их с больницами, поликлиниками и учебными заведениями.

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