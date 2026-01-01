В Перми перед судом предстанут совладельцы ЧОП «Борей-Урал» Их обвиняют в мошенничестве при охране парада Победы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинский райсуд Перми поступило уголовное дело в отношении троих руководителей частной охранной организации (ЧОО) «Борей-Урал»: Игоря Морозова, Александра Михайлюка и Александра Старкова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (п. «а», «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает Properm.

Следствие установило, что прошлым летом предприниматели заключили муниципальный контракт на обеспечение безопасности мероприятий к 80-летию Победы. По условиям договора они обязались выставить не менее 400 обученных охранников для работы на параде и других событиях, однако фактически сотрудники на объекты направлены не были. Для создания видимости работы организаторы привлекли около 200 человек, которые по закону не имели права оказывать охранные услуги. В результате действий обвиняемых бюджету города был нанесен ущерб на сумму более 1,9 млн руб.

Расследование началось летом прошлого года сразу после срыва охраны праздничных событий. На время следствия мера пресечения была избрана разная: Игорь Морозов и Александр Старков находятся под домашним арестом, а директор компании Александр Михайлюк — под подпиской о невыезде. Стоит отметить, что корпоративный конфликт внутри фирмы предшествовал скандалу: в апреле 2025 года пост директора занял Старков, пришедший из закрывшейся фирмы «Цербер» вслед за Морозовым.

Рассматривать дело будет судья Олег Порошин. Дата первого заседания пока не назначена, так как до 18 августа, по данным Properm, судья находится в совещательной комнате по другому делу о мошенничестве с материнским капиталом.

За время существования компания заключила три госконтракта с «Пермской дирекцией по организации культурно-массовых мероприятий» на общую сумму 9 млн руб. и один контракт на 2,9 млн руб. с КГБУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры». В 2024-2025 годах власти расторгли несколько договоров на охрану массовых мероприятий. Сейчас директором и соучредителем ЧОО является Евгений Андреев, половина долей предприятия остается нераспределённой. Несмотря на скандал, у организации уже заключены контракты на 2026 год по обеспечению безопасности в учебных заведениях и клиниках.

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