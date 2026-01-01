В августе на торги в Перми выставили 30 участков для строительства частных домов Участки доступны для приобретения в собственность или аренды Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Департамент земельных отношений администрации Перми объявил о проведении торгов, на которых будет предложено 30 участков общей площадью 27,4 тыс. кв. м. Эти земли предназначены для возведения частных жилых домов. Участки можно приобрести в собственность или взять в аренду в зависимости от выбранного лота.

Наибольшее количество участков представлено в Орджоникидзевском районе Перми, где на торги выставлено 13 лотов. Шесть участков находятся в Кировском районе, а пять — в Мотовилихинском. По три участка предлагаются в Свердловском и Индустриальном районах. Размеры участков варьируются от 450 до 2 тыс. кв. м, что позволяет подобрать подходящий вариант в зависимости от проекта строительства.

Торги на право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков пройдут 6, 13, 20 и 27 августа.

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