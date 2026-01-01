Суд в Перми установил долю вины водителя легковушки в ДТП с КАМАЗом Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя. Он оспаривал решение Свердловского районного суда Перми, который обязал его возместить ущерб, нанесенный в результате ДТП.

Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, авария случилась ещё 13 января 2024 года. Тогда на ул. Промышленной в Перми столкнулись автомобиль "Хендай Грета" и грузовик КАМАЗ. Водитель грузовика резко перестроился без включения указателя поворота. Легковым автомобилем управлял истец, грузовиком — работник индивидуального предпринимателя.

В результате ДТП легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. По заключению экспертов, на ремонт потребуется 1 091 000 руб., а утрата товарной стоимости составила 100 300 руб. Страховая компания ПАО СК «Росгосстрах» выплатила истцу 400 тыс. руб.

Истец подал иск в Свердловский райсуд Перми, требуя возместить ущерб в размере 791 300 руб., оплатить независимую экспертизу и госпошлину. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, ссылаясь на постановление об административном правонарушении, подтверждающее вину водителя грузовика. Поскольку водитель работал на ответчика, ответственность за ДТП была возложена на предпринимателя.

Решение суда не устроило предпринимателя, и он подал апелляцию. В жалобе он утверждал, что обе стороны виноваты в аварии. Истец изменил направление движения и превысил скорость, что также стало причиной столкновения.

Судебная коллегия Пермского краевого суда назначила повторную экспертизу. Эксперты установили, что истец превысил скорость, и у него не было технической возможности избежать столкновения.

Пермский краевой суд решил, что водитель грузовика виноват на 70%, а истец — на 30%.

Судебная коллегия частично удовлетворила апелляционную жалобу и обязала ответчика возместить ущерб в размере 433 910 руб. Также ответчик должен компенсировать расходы на экспертизу и госпошлину пропорционально своей вине.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.