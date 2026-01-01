В аэропорту Перми появился цифровой помощник Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Аэропорт «Пермь» стал частью цифровой системы «Новапорт Холдинг». Теперь виртуальный помощник Мария доступен в мессенджере МАКС для всех 26 аэропортов этой сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это первое в России решение для цифровой поддержки в гражданской авиации. Независимо от того, летит ли пассажир из Перми, Тюмени или Челябинска, уровень цифрового сервиса будет одинаковым.

Виртуальный помощник предоставляет информацию о рейсах, проверяет расписание вылетов и прилётов, помогает быстро найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.