Каждый третий житель Перми считает нехватку компетенций преградой для роста дохода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно опросу hh.ru, большинство жителей Пермского края (76%) считают, что для достижения карьерных целей им необходимо развивать профессиональные навыки. Однако только 43% из них имеют общее представление о том, какие компетенции нужно улучшить, еще 13% ощущают нехватку знаний и навыков, но не могут определить конкретные пробелы. Четкий список необходимых навыков сформировали лишь 20% респондентов. Остальные действуют без чёткого плана: 17% осваивают новые компетенции интуитивно, а 7% никогда не анализировали свои профессиональные качества.

Многие соискатели осознают, что их знаний и навыков недостаточно для дальнейшего профессионального роста. Более трети (37%) жителей Перми признают, что их текущих компетенций не хватает для эффективного выполнения рабочих обязанностей. Еще 47% сомневаются в своей уверенности на рынке труда через три-пять лет, если они не будут развиваться, а 33% считают, что именно недостаток навыков мешает им претендовать на повышение зарплаты или более интересные должности.

Наибольшую потребность в развитии компетенций, необходимых для текущих задач, испытывают представители сферы искусства, развлечений и массмедиа (41%), рабочий персонал (35%), ИТ-специалисты и медицинские работники (по 32%), финансовые специалисты и производственный персонал (по 30%) и сотрудники розничной торговли (29%).

Стремление улучшить свои навыки для уверенности на рынке труда в ближайшие три-пять лет чаще всего выражают представители рабочих профессий (51%), ИТ-специалисты (48%), работники сферы искусства, развлечений и массмедиа (45%), научные и образовательные сотрудники (43%) и представители розничной торговли (42%).

Другим важным мотивом для профессионального развития является возможность увеличить доход или сменить работу на более интересную. Чаще всего о нехватке навыков для таких карьерных шагов говорят представители ИТ (55%), сферы искусства и массмедиа (50%), рабочие (48%), административный персонал и сотрудники розничной торговли (по 44%) и специалисты науки и образования (43%).

Наибольшую заинтересованность в развитии компетенций проявляют соискатели с доходом от 20 до 50 тыс. руб. в месяц. Именно они чаще всего говорят о нехватке навыков для повышения зарплаты или смены должности (59%), уверенности в карьере через три-пять лет (52%) или эффективного выполнения текущих задач (49%).

«Интерес к развитию навыков сегодня вполне объясним. Рынок труда меняется быстрее, чем несколько лет назад, и конкуренция между соискателями в некоторых профессиональных сферах усиливается. Если в 2025 году на одну вакансию в Пермском крае приходилось в среднем 5,1 резюме, то в 2026 году этот показатель вырос до 9,3. В таких условиях уровень компетенций играет решающую роль, а карьерный план становится неотъемлемой частью профессионального роста и устойчивого положения на рынке труда. При этом большинству опытных специалистов сегодня нужен не длительный образовательный процесс, а практическая поддержка: понять свои перспективы, определить следующий карьерный шаг, улучшить резюме, подготовиться к собеседованию или даже сменить профессиональную траекторию. Эту потребность часто удовлетворяют через персональные карьерные консультации, которые дают быстрые, прикладные и персонализированные результаты», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

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