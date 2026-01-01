Более 500 работодателей Прикамья получили субсидии за трудоустройство 4 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2022 по 2026 годы работодатели Пермского края воспользовались государственной поддержкой, чтобы нанять граждан, нуждающихся в особой помощи. Это касалось людей с инвалидностью, ветеранов СВО, а также тех, кто потерял работу из-за сокращений или долгое время не мог найти новое место трудоустройства. По данным Отделения Социального фонда России по Пермскому краю, субсидии были предоставлены более чем 500 работодателям. Благодаря этой мере поддержки около 4 тысяч человек нашли работу. За пять лет на субсидии работодателям за трудоустройство граждан Отделение СФР выделило более 357 млн руб.

Размер субсидии зависит от категории трудоустроенных граждан: 6 МРОТ за трудоустройство людей с инвалидностью, для остальных категорий — 3 МРОТ. Кроме того, к сумме субсидии добавляются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, который может достигать 1,3 для северных районов. Выплаты производятся поэтапно: через месяц, три месяца и полгода после начала работы сотрудника.

Работодатели, нанимающие сотрудников из других регионов, также могут рассчитывать на поддержку. Главное условие — расстояние от прежнего места жительства до нового должно быть не менее 50 км, а деятельность предприятия должна быть включена в список приоритетных отраслей региона. Для таких случаев предусмотрены субсидии в размере 3 МРОТ, которые выплачиваются каждые три месяца после подписания трудового договора. Как и в первом случае, к сумме субсидии применяются страховые взносы и районный коэффициент.





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