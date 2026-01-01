Аэропорт Перми провёл учения по ликвидации ЧС на борту самолёта Ту-134 Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми 4 августа состоялись масштабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации. Как пишет «Рифей-Пермь», по сценарию, у самолёта Ту-134, который выполнял рейс из Уфы в Пермь, произошло повреждение шасси и топливного бака, что привело к возгоранию разлившегося топлива. На борту находились 50 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Во время учений экстренные службы отрабатывали тушение пожара, эвакуацию людей и взаимодействие между различными подразделениями. Все действия проводились на учебном полигоне, где использовалось реальное воздушное судно Ту-134.

В аэропорту подчеркнули, что такие тренировки направлены на повышение уровня безопасности и готовности служб к нештатным ситуациям.

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