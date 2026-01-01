Реальная зарплата в Прикамье выросла за год на 4,1% Самые высокие заработки в регионе зафиксированы в сфере информации и связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в январе-мае 2026 года средняя зарплата работников организаций Прикамья достигла 88156,3 руб., что на 11,5% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом реальная зарплата, скорректированная с учётом инфляции, увеличилась на 4,1%.

Средняя майская зарплата в регионе сложилась на уровне 93140,3 руб. (это на 9,1% больше по сравнению с маем 2025 года и на 1,9% больше с корректировкой на инфляцию).

Самые высокие заработки в регионе зафиксированы в сфере информации и связи — 135401,1 руб. в мае 2026 года и 126690,8 руб. в среднем за пять месяцев.

Самые скромные доходы имели сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания. В мае они получили по 55354,9 руб., а в январе-мае 2026 года — 53419,3 руб.

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