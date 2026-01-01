В Перми ликвидирован пожар на Камском заводе масел Названа предварительная причина ЧП Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на производственной площадке ООО «Камский завод масел», расположенной на ул. Соликамской, пожар полностью потушен в 2:32 5 августа, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание, напомним, было зафиксировано накануне в 19:14, огонь охватил емкость с дизельным топливом. К 21:28 спасателям удалось остановить распространение пламени, общая площадь возгорания достигла 800 кв. м.

Пожарные предотвратили переход огня на соседние здания, включая производственные и административные объекты.

В 23:59 было ликвидировано открытое горение.

Для ликвидации пожара были задействованы 25 единиц специализированной техники и 94 сотрудника экстренных служб.

Пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания будут установлены дознавателем МЧС России. По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация системы охлаждения промышленного оборудования.

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