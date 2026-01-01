В Перми перед судом предстанет владелец кафе, где погибла девушка Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении собственника заведения общепита в Кировском районе. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности повлекло смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По версии регионального Следственного комитета, фигурант самовольно реконструировал здание. Он пристроил к кафе летнюю веранду с танцполом, а на втором этаже незаконно оборудовал комнату отдыха для персонала. Дверь в это помещение и окно, выходящее прямо на крышу пристройки, постоянно оставались открытыми. Ситуация усугублялась тем, что территория заведения была огорожена металлическим забором с острыми наконечниками в виде пик, расположенными в опасной близости от веранды.

Следователи установили, что хозяин кафе знал о свободном доступе гостей в служебные зоны и смертельной опасности падения с крыши, однако не принял никаких мер для обеспечения безопасности. Охрана помещения и контроль перемещения посетителей, в том числе несовершеннолетних, в заведении полностью отсутствовали.

Трагедия произошла в мае 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка беспрепятственно проникла в служебную комнату, выбралась через открытое окно на крышу веранды и попыталась спуститься вниз. Потеряв равновесие, она сорвалась и упала на острые пики забора. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу, включающую результаты судебных экспертиз, данные следственных экспериментов и показания свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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